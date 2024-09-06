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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
5070 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
1974 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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