Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
5070 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
1974 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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