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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гладкий гурт

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3018 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3200 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
957 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS65 PL
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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