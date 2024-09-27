Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гладкий гурт
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3018 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3200 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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