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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона закрытая

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе SINCONA AG за 75000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4092 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
54007 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numision - December 10, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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