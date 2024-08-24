Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона закрытая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе SINCONA AG за 75000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
54007 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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