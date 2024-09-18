Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона закрытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Плоский чекан. Корона закрытая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (7)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- SINCONA (3)
- Александр (3)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- НИКО (3)
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
19731 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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