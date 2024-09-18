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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона закрытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Плоский чекан. Корона закрытая

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Плоский чекан Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Плоский чекан Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (4)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (3)
  • Александр (3)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (1)
  • НИКО (3)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
19731 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе НИКО - August 9, 2017
Продавец НИКО
Дата 9 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Уборная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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