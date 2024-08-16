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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая низкая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона закрытая низкая

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая низкая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая низкая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. Корона закрытая низкая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF20 RNGA
Цена
3767 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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