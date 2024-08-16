Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая низкая (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона закрытая низкая
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. Корона закрытая низкая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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