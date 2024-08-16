Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 RUB. Торги состоялись 18 октября 2023.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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