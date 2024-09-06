Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Полушка Петра I - Россия
Полушка 1700-1712ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨ (1700) R1, R2 0 24҂АΨА (1701) R2, R3 0 23҂АΨΒ (1702) R, R1, R2 0 82҂АΨΓ (1703) R, R1, R2 0 61҂АΨД (1704) R2, R3 0 12҂АΨE (1705) R1, R2 0 33҂АΨS (1706) R1, R2 0 41҂АΨЗ (1707) -, R, R1 0 158҂АΨИ (1708) R2, R3 0 33҂АΨѲ (1709) R1, R2, R3, R4 0 32҂АΨI (1710) R1, R2 0 36҂АΨАI (1711) R1, R2 0 18҂АΨΒI (1712) R, R1, R2 0 19
Полушка 1704-1718ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨД (1704) - 0 43҂АΨE (1705) R4 0 1҂АΨЗ (1707) -, R 0 68҂АΨΒI (1712) R 0 6҂АΨΓI (1713) - 0 24҂АΨДI (1714) - 0 18҂АΨSI (1716) R2, R3 0 23҂АΨИI (1718) R2 0 9
Полушка 1718-1722
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1718 НД Год арабский R2 0 2҂АΨИI (1718) НД Год славянский -, R, R1 0 42҂АΨИI (1718) Год славянский R2 0 01718 Год арабский -, R, R1, R2 0 48҂АΨѲI (1719) НД Год славянский -, R, R1 0 1221719 НД Год арабский R2 0 0҂АΨѲI (1719) Год славянский R2 0 41719 Год арабский -, R 0 119҂АΨК (1720) НД Год славянский -, R, R1 0 741720 НД Год арабский R, R1 0 291720 НД Год смешанный "17K" - 0 9҂АΨК (1720) Год славянский R1 0 101720 Год арабский -, R, R1 0 166҂АΨКА (1721) НД Год славянский - 0 321721 НД Год арабский R2, R3 0 7҂АΨКА (1721) Год славянский R2 0 31721 Год арабский -, R 0 1281721 Год смешанный "17K1" R2 0 11721 Новодел R2 0 31722 НД R3 0 31722 -, R1 0 68
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