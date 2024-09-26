Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨАI (1711)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 375 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Полушка 1711 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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