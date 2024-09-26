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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨАI (1711)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 375 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1711 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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