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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1711 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1711
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Алтын 1711 БК DL "АЛТЫ / НЪ"
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 34
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