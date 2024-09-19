Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨАI (1711)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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