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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨАI (1711)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨАI (1711) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨАI (1711) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1711 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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