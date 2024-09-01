Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1711 года БК DL. "АЛТЫ / НЪ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛТЫ / НЪ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1711
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1711 года со знаком БК DL. "АЛТЫ / НЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Coins.ee за 13000 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F12
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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