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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1711 года БК DL. "АЛТЫ / НЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛТЫ / НЪ"

Аверс монеты - Алтын 1711 года БК DL "АЛТЫ / НЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1711 года БК DL "АЛТЫ / НЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1711
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1711 года со знаком БК DL. "АЛТЫ / НЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Coins.ee за 13000 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (3)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (6)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (3)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14108 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F12
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Алтын 1711 БК DL на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1711 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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