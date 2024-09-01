Алтын 1711 года БК DL. "АЛТЫ / НЪ" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1711 года со знаком БК DL. "АЛТЫ / НЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Coins.ee за 13000 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.

Сохранность AU (12) XF (11) VF (10) F (1) Сохранность (слабы) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) F12 (1)

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