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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Алтын Петра I - Россия

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Алтын 1704

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨД (1704) БК - 0 405҂АΨД (1704) К R1 0 43҂АΨД (1704) БК Новодел R2 0 9
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Алтын 1711-1712

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1711 БК DL "АЛТЫ / НЪ" R1, R2 0 341712 "АЛТЫ / НЪНИКЪ" R3 0 01712 "АЛmЫ / НЪНИКЪ" R2 0 91712 "АЛmЫ / НЪЬК" R1 0 91712 "АЛmЫ / ННИКЪ" R 0 281712 "АЛmЫ / ННIКЪ" R 0 471712 "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий R1 0 71712 Новодел R2 0 2
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Алтын 1713-1714

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1713 "АЛТЫНЪ" R3 0 81713 "АЛЬ / ТЫНЬ" R1 0 11713 "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел R2 0 61714 R1 0 27
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Алтын 1718

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨИI (1718) Всадник без плаща R2 0 9҂АΨИI (1718) Всадник в плаще - 0 204҂АΨИI (1718) L Новодел R2 0 7҂АΨИI (1718) Новодел R2 0 1
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