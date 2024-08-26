Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Алтын Петра I - Россия
Алтын 1704
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨД (1704) БК - 0 405҂АΨД (1704) К R1 0 43҂АΨД (1704) БК Новодел R2 0 9
Алтын 1713-1714
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1713 "АЛТЫНЪ" R3 0 81713 "АЛЬ / ТЫНЬ" R1 0 11713 "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел R2 0 61714 R1 0 27
Алтын 1718
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨИI (1718) Всадник без плаща R2 0 9҂АΨИI (1718) Всадник в плаще - 0 204҂АΨИI (1718) L Новодел R2 0 7҂АΨИI (1718) Новодел R2 0 1
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