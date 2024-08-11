Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын ҂АΨД (1704) года К (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком К. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6268 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF30 ННР
Цена
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Где продать?
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