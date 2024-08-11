Алтын ҂АΨД (1704) года К (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком К. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6268 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность AU (11) XF (13) VF (18) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (6) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (3) DETAILS (1) Сервис NGC (4) ННР (3)

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