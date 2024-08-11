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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨД (1704) года К (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Алтын ҂АΨД (1704) года К - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨД (1704) года К - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком К. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6268 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность VF35 NGC
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность AU
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU50
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF30 ННР
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность VF30 ННР
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия Алтын ҂АΨД (1704) К на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи Алтын 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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