Алтын ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

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