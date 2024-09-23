Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Алтын ҂АΨД (1704) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨД (1704) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (405) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Agora (3)
  • Anticomondo (1)
  • Auction World (1)
  • AURORA (19)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (24)
  • COINSNET (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • iNumis (1)
  • Katz (21)
  • Kroha (2)
  • Künker (36)
  • Luxcoins (1)
  • MARCINIAK (2)
  • MS67 (5)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (13)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (24)
  • Rare Coins (34)
  • Rauch (6)
  • RedSquare (6)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (19)
  • Rzeszowski DA (4)
  • SINCONA (7)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (3)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (3)
  • Александр (58)
  • Знак (1)
  • Империя (18)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (9)
  • НИКО (8)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
  • Русское Наследие (20)
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF45 NGS
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Алтын 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1704 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Алтын Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск