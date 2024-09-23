Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (405) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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