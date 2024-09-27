Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Алтын 1712 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (1)
Россия Алтын 1712 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1689 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1712 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Алтын Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск