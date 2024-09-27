Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1712 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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