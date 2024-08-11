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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1712 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1712 D-L G Голова большая
Средняя цена 230000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1712 D-L G Голова средняя
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1712 D-L G Голова малая
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1712 D-L Пряжка на плаще
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1712 D-L Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись
Средняя цена 66000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1712 D-L Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1712 Портрет работы С. Гуэна Пряжка на плаще
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
1 рубль 1712 Портрет работы С. Гуэна Без пряжки на плаще
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полтина 1712 Портрет работы С. Гуэна Дата под орлом
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полтина 1712 Портрет работы С. Гуэна Дата справа
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полтина 1712 Портрет работы С. Гуэна Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Полтина 1712 Портрет работы С. Гуэна Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Алтын 1712 "АЛТЫ / НЪНИКЪ"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Алтын 1712 "АЛmЫ / НЪНИКЪ"
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Алтын 1712 "АЛmЫ / НЪЬК"
Средняя цена 570 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Алтын 1712 "АЛmЫ / ННИКЪ"
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Алтын 1712 "АЛmЫ / ННIКЪ"
Средняя цена 640 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Алтын 1712 "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий
Средняя цена 720 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Алтын 1712 Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 2
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