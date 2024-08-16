Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова большая (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L G. Голова большая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Империя за 9000000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.

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