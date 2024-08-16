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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова большая (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова большая

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L G Голова большая - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L G Голова большая - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L G. Голова большая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Империя за 9000000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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