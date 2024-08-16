Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова большая (Россия, Петр I)
Разновидность: Голова большая
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L G. Голова большая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Империя за 9000000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.
Сохранность
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