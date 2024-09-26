Червонец (Дукат) 1712 года D-L. Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L. Пряжка на плаще. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Империя за 6100000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

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