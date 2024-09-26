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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1712 года D-L. Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L Пряжка на плаще - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L Пряжка на плаще - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L. Пряжка на плаще. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Империя за 6100000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF25 RNGA
Цена
66000 $
Цена в валюте аукциона 66000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность VF
Цена
37546 $
Цена в валюте аукциона 37000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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