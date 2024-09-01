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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨΒI (1712)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 950 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1712 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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