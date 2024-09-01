Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 950 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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