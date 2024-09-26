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Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 21764 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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