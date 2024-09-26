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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 21764 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

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