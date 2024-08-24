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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова малая (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова малая

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L G Голова малая - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L G Голова малая - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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