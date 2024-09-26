Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛmЫ / ННIКЪ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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