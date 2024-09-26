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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛmЫ / ННIКЪ"

Аверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / ННIКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / ННIКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1210 EUR
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Алтын 1712 на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 475 CHF
Россия Алтын 1712 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Алтын 1712 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - September 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
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Россия Алтын 1712 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
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Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
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Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Алтын 1712 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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