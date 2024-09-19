Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1712 года D-L. Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись (Россия, Петр I)
Разновидность: Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L. Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Александр за 110000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Frühwald (3)
- Gorny & Mosch (2)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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