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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1712 года D-L. Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L Без пряжки на плаще Голова не разделяет надпись - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L Без пряжки на плаще Голова не разделяет надпись - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L. Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Александр за 110000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Frühwald (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Frühwald - September 15, 2023
Продавец Frühwald
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
87915 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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