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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1712 года D-L. Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L Без пряжки на плаще Голова разделяет надпись - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L Без пряжки на плаще Голова разделяет надпись - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L. Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Александр за 260000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU50 RNGA
Цена
111437 $
Цена в валюте аукциона 8500000 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
260000 $
Цена в валюте аукциона 260000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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