Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 100000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
14691 $
Цена в валюте аукциона 1311137 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4877 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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