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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

Аверс монеты - 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 100000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
14691 $
Цена в валюте аукциона 1311137 RUB
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4877 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF45 RNGA
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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