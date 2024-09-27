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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. "АЛТЫ / НЪНИКЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛТЫ / НЪНИКЪ"

Аверс монеты - Алтын 1712 года "АЛТЫ / НЪНИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года "АЛТЫ / НЪНИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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