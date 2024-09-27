Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1712 года. "АЛТЫ / НЪНИКЪ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛТЫ / НЪНИКЪ"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)
Цены на аукционах
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