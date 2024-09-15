1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6130 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность AU (1) XF (4) VF (15) F (2) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF30 (3) VF25 (1) F12 (1) Сервис RNGA (1) NGC (1)

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