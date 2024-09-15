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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Без пряжки на плаще

Аверс монеты - 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6130 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
7014 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
1532 $
Цена в валюте аукциона 1501 EUR
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность F12 NGC
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - May 29, 2014
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - May 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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