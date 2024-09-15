Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Без пряжки на плаще
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6130 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Katz (1)
- Künker (4)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (6)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1712 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск