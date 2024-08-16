Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННИКЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛmЫ / ННИКЪ"

Аверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / ННИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / ННИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННИКЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (4)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (2)
  • Александр (7)
  • Знак (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Алтын 1712 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Алтын 1712 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1728 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Алтын 1712 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1712 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Алтын Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск