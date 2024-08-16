Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННИКЪ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛmЫ / ННИКЪ"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННИКЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1728 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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