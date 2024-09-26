Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова средняя (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L G. Голова средняя. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Александр за 145000 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.

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