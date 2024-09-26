Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова средняя (Россия, Петр I)
Разновидность: Голова средняя
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L G. Голова средняя. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Александр за 145000 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
98828 $
Цена в валюте аукциона 75000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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