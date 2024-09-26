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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1712 года D-L G. Голова средняя (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова средняя

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L G Голова средняя - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1712 года D-L G Голова средняя - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1712 года со знаком D-L G. Голова средняя. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Александр за 145000 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
65948 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Morton & Eden - June 27, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
98828 $
Цена в валюте аукциона 75000 GBP
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1712 D-L G на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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