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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гладкий гурт

Аверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (6)
  • London Coin Galleries (1)
  • Morton & Eden (1)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (5)
  • Stack's (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2016
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе London Coin Galleries - November 10, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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