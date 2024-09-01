Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гладкий гурт
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,86)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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