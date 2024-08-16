Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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