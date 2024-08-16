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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий

Аверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / ННIКЪ" Хвост орла широкий - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / ННIКЪ" Хвост орла широкий - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / ННIКЪ". Хвост орла широкий. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15
Цена
******
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Россия Алтын 1712 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Россия Алтын 1712 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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