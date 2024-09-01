Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
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Дата 7 октября 2023
Сохранность VF20
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Дата 8 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
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Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
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Дата 20 ноября 2019
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Дата 18 сентября 2019
Сохранность F
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Дата 19 июня 2019
Сохранность F
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Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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