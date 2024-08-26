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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨΒI (1712)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 360 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
******
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Россия Полушка ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1712 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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