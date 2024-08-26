Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 360 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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