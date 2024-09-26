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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪЬК" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛmЫ / НЪЬК"

Аверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / НЪЬК" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / НЪЬК" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪЬК". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Алтын 1712 на аукционе Roma Numismatics - September 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Алтын 1712 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Россия Алтын 1712 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность XF40
Цена
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Россия Алтын 1712 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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