Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪЬК" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛmЫ / НЪЬК"
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪЬК". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Künker (1)
- Roma Numismatics (2)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск