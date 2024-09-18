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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΒI (1712) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΒI (1712)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) БК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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