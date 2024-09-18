Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΒI (1712) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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