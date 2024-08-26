Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΒI (1712) года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6017 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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