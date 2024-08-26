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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΒI (1712) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΒI (1712)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6017 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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