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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΒI (1712) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΒI (1712)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΒI (1712) МД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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