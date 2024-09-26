Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΒI (1712) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΒI (1712) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Где продать?
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