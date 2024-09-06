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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪНИКЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛmЫ / НЪНИКЪ"

Аверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / НЪНИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1712 года "АЛmЫ / НЪНИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 13 - 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪНИКЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6018 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Алтын 1712 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Алтын 1712 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
Россия Алтын 1712 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия Алтын 1712 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Алтын 1712 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Алтын 1712 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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