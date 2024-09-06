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Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪНИКЪ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛmЫ / НЪНИКЪ"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 13 - 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1712 года. "АЛmЫ / НЪНИКЪ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6018 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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