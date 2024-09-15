Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата под орлом (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата под орлом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,86)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата под орлом. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (2)
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- SINCONA (5)
- Александр (2)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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