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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата под орлом (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата под орлом

Аверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Дата под орлом - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Дата под орлом - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата под орлом. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (5)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
2004 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность VG
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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