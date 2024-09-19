Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨΒI (1712)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΒI (1712) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Редкие Монеты за 350 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 6 марта 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35 BN RNGA
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
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Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
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