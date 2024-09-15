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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата справа (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата справа

Аверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Дата справа - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна" Дата справа - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1712
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата справа. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
7478 $
Цена в валюте аукциона 7057 EUR
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
7071 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Россия Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1712 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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