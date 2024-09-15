Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата справа (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата справа
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,86)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1712
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1712 года "Портрет работы С. Гуэна". Дата справа. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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