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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел

Аверс монеты - Алтын 1713 года "АЛЬ / ТЫНЬ" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1713 года "АЛЬ / ТЫНЬ" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (4)
Россия Алтын 1713 на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Россия Алтын 1713 на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Россия Алтын 1713 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Алтын 1713 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Алтын 1713 на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Алтын 1713 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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