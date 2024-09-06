Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
- Диаметр 16 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?
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