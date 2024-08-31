Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1713 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1713 D-L G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1713 D-L
Средняя цена 70000 $
Продажи
0 9

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полуполтинник 1713 G Портрет работы С. Гуэна
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1713 Портрет работы С. Гуэна Новодел
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1713 Портрет работы С. Гуэна Новодел. Медь
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Гривенник 1713 МД Большие короны
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1713 МД Малые короны
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Гривенник 1713 МД Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 копеек 1713 Обозначение номинала "•••••"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1713 Обозначение номинала "IIIII"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1713 Обозначение номинала "IIIII". Новодел
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Алтын 1713 "АЛТЫНЪ"
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Алтын 1713 "АЛЬ / ТЫНЬ"
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Алтын 1713 "АЛЬ / ТЫНЬ". Новодел
Средняя цена 890 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 копейка 1713 Буквы мелкие
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1713 Буквы крупные
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 копейка 1713 Новодел. Орел в круглой рамке
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 копейка 1713 Новодел. Орел без рамки
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск