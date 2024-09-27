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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (264) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе The New York Sale за 950 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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