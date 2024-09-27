Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (264) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе The New York Sale за 950 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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