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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 11000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
7163 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 ANA
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58 ANA
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность VG
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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