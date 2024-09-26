Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 11000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
7163 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 ANA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58 ANA
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS61
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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