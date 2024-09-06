Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1713 года МД. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0685 oz) 2,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1713 года со знаком МД. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 24 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2324 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
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