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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1713 года МД. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1713 года МД Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1713 года МД Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0685 oz) 2,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1713 года со знаком МД. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 24 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2324 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62
Цена
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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