Гривенник 1713 года МД. Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1713 года со знаком МД. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 24 августа 2022.

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