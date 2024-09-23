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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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