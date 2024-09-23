Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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