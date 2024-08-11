Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1713 года. Новодел. Орел без рамки (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Орел без рамки
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Новодел. Орел без рамки. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (2)
- Rare Coins (2)
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск