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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1713 года. Новодел. Орел без рамки (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Орел без рамки

Аверс монеты - 1 копейка 1713 года Новодел Орел без рамки - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1713 года Новодел Орел без рамки - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Новодел. Орел без рамки. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Rare Coins (2)
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1955 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 1 копейка 1713 на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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