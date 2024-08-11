1 копейка 1713 года. Новодел. Орел без рамки (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Новодел. Орел без рамки. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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