Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 копейка Петра I - Россия
1 копейка 1713-1714
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1713 Буквы мелкие R3 0 01713 Буквы крупные R3 0 41713 Новодел. Орел в круглой рамке R2 1 111713 Новодел. Орел без рамки R2 0 41714 R2, R3 0 231714 Новодел R2 0 5
1 копейка 1718
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨИI (1718) L R 0 113҂АΨИI (1718) L Новодел R2 0 8҂АΨИI (1718) Без инициалов минцмейстера R1 0 17҂АΨИI (1718) Без инициалов минцмейстера. Новодел R2 0 1
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск