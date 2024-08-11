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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 копейка Петра I - Россия

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1 копейка 1713-1714

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1713 Буквы мелкие R3 0 01713 Буквы крупные R3 0 41713 Новодел. Орел в круглой рамке R2 1 111713 Новодел. Орел без рамки R2 0 41714 R2, R3 0 231714 Новодел R2 0 5
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1 копейка 1718

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨИI (1718) L R 0 113҂АΨИI (1718) L Новодел R2 0 8҂АΨИI (1718) Без инициалов минцмейстера R1 0 17҂АΨИI (1718) Без инициалов минцмейстера. Новодел R2 0 1
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