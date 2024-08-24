1 копейка ҂АΨИI (1718) года L (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (10) AU (49) XF (29) VF (23) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (2) AU58 (12) AU55 (13) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (3) Сервис PCGS (5) NGC (17) RNGA (4) ННР (1)

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