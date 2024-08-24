Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года L (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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