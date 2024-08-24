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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года L (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года L - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года L - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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